11:45 | Хоккей — КХЛ

Зарипов отправился с "Ак Барсом" на выезд к "Амуру"


"Ак Барс" отправился в Хабаровск, где проведет третий и четвертый матчи серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Амуром". Как сообщает официальный сайт казанцев, в состав команды включен нападающий Данис Зарипов, который пропустил первые два матча серии. Их "Ак Барс" выиграл.

Состав "Ак Барса": вратари – Гарипов, Мисбахов, Шарыченков; защитники – Батыршин, Лямкин, Манухов, Марков, Мусин, Охтамаа, Сидоров, Токранов, Яруллин; нападающие – Азеведо, Бурмистров, Галиев, Глинкин, Зарипов, Клинкхаммер, Косов, Ландер, Лукоянов, Малыхин, Попов, Потапов, Свитов, Секач, Ткачев.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/15527.html

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