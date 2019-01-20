Зарипов оценил Матч звезд КХЛ в Казани на пять с плюсом

Форвард "Ак Барса" и сборной Дивизина Харламова Данис Зарипов​ после игры за третье место в рамках Матча звезда КХЛ в Казани отметил, что медаль не имеет значения.

– Очень хорошие впечатления по итогам матча. Организаторы отличного подготовились к этому празднику. И поскольку я вижу все изнутри, могу сказать, что все прошло на высоком уровне. На мой взгляд, все прошло на "5+".

На таком празднике не имеет значения – "бронза" или золотые медали, главное, когда ты попадаешь в эту команду и выходишь на лёд в такой вечер. Для каждого хоккеиста это уже победа. (Артур Еникеев)