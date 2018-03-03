Зарипов не принимает участие в тренировке "Ак Барса"

В эти минуты "Ак Барс" проводит тренировку перед первым матчем плей-офф с "Амуром". В занятии не принимает участия форвард Данис Зарипов. В занятии участвуют равно четыре пятерки - казанцы готовятся к игре с хабаровчанами без запасных.

Первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина между "Ак Барсом" и "Амуром" состоится завтра, 4 марта. Начало игры - 17.00 по московскому времени. Последующие игры серии до четырех побед состоятся 5, 7 и 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется). (Артур ЕНИКЕЕВ)

Аналитика плей-офф КХЛ от Хаванова // Первый раунд Кубка Гагарина. Расклады

Расписание 1/8 финала Кубка Гагарина