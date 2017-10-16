Запольски, Рафиков и Ткачев - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан голкипер "Йокерита" Райан Запольски, который в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал три сухие победы. Он отразил 71 бросок по своим воротам, его серия без пропущенных шайб продолжается и на данный момент составляет 194 минуты 27 секунд.

Рушан Рафиков из "Локомотива" был назван лучшим защитником прошедшей недели. Клуб из Ярославля выиграл три встречи из четырех – игрок набрал в них 5 (1+4) очков, что стало лучшим показателем в лиге за неделю среди защитников. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем эффективности.

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев был признан лучшим форвардом недели. В четырех матчах он записал на свой счет 8 (5+3) очков, что является лучшим показателем в лиге за неделю среди нападающих. Он отметился хет-триком во встрече с "Торпедо" и дублем в матче со СКА. На счету Ткачева 11 бросков по воротам.

Лучшим новичком недели стал нападающий минского "Динамо" Егор Шарангович, который в трех играх забросил две шайбы. В среднем он проводил на льду 12 минут 34 секунды.