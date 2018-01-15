Запольски, Пашнин, Карлин и Бикмуллин - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков недели.

Лучшим вратарем признан Райан Запольски ("Йокерит"), в двух матчах одержавший две победы, одну из них – "на ноль" и пропустил лишь одну шайбу. Американский голкипер финского клуба отразил 97,87 процента бросков.

Лучшим защитником признан Михаил Пашнин (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в двух матчах недели и отметившийся в них двумя голевыми передачами. Защитник армейцев завершил обе встречи с положительным показателем полезности (лучший результат в Лиге среди игроков его амплуа), а также привёл три силовых приема и заблокировал 4 броска соперников.

Лучшим нападающим признан Руслан Карлин ("Северсталь"), одержавший победы в двух матчах недели и забросивший в них три шайбы. В обоих поединках (против "Салавата Юлаева" и "Ак Барса") его голы становились победными. Показатель полезности череповецкого нападающего по итогам недели составил "+2".

Лучшим новичком признан нападающий Рафаэль Бикмуллин ("Нефтехимик"), в двух гостевых матчах набравший 2 (1+1) очка. Заброшенная шайба в поединке против "Торпедо" стала для Бикмуллина дебютной в КХЛ. 20-летний нападающий "Нефтехимика" завершил обе встречи с положительным показателем полезности при общем показателе (+2), в среднем проводил на льду 14 минут 10 секунд и провёл 8 силовых приемов.