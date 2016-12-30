Заполски, Огурцов и Козун - игроки недели в КХЛ

КХЛ признала голкипера "Йокерита" Райана Заполски, защитника "Нефтехимика" Дмитрия Огурцова и нападающего "Локомотива" Брэндона Козуна лучшими игроками недели, сообщает пресс-служба лиги. Вратарь в двух матчах отразил 94,12 процента бросков и отстоял на ноль в поединке с рижским "Динамо".

Защитник Огурцов сделал дубль в игре против "Северстали" и завершил два матча с показателем полезности "+4". Нападающий Козун в каждом из матчей ярославской команды забросил по одной шайбе. Его гол в ворота СКА стал победным.