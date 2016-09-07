Занковец возглавил "Барыс"

"Барыс" объявил на официальном сайте о назначении на пост главного тренера команды Эдуарда Занковца​. Подробности контракт с 46-летним белорусом не сообщаются. К своим обязанностям специалист приступает сегодня. Ранее он работал в минском "Динамо", сборной Белоруссии и "Авангарде".

Ранее тренерский штаб "Барыса" во главе с Андреем Назаровым был отправлен в отставку за неудовлетворительные спортивные результаты.