Занковец возглавил "Барыс"

"Барыс" объявил на официальном сайте о назначении на пост главного тренера команды Эдуарда Занковца. Подробности контракт с 46-летним белорусом не сообщаются. К своим обязанностям специалист приступает сегодня. Ранее он работал в минском "Динамо", сборной Белоруссии и "Авангарде".
Ранее тренерский штаб "Барыса" во главе с Андреем Назаровым был отправлен в отставку за неудовлетворительные спортивные результаты.
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http://www.hcbarys.kz/news/item/eduard-zankovec-glavnyj-trener-barysa/