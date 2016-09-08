Занковец сообщил, что его контракт с "Барысом" рассчитан на год

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец сообщил, что его контракт с астанинским клубом рассчитан на один год. О назначении Занковца на должность наставника клуба стало известно вчера. "Барыс" на старте регулярного чемпионата КХЛ потерпел три поражения в трех матчах.

– Все произошло очень быстро, и решение пришлось принимать тоже быстро, – приводит sports.kz слова Занковца. – Контракт рассчитан на один год, поэтому я надеюсь, что этот год пройдет плодотворно, успешно, и мы, а главное болельщики, останутся довольными работой команды. Задачей номер один у нас стоит, конечно же, попадание в плей-офф. После решения первой задачи будет наверняка стоять задача следующая. Пока все мысли – о попадании в плей-офф.

У каждого тренера свой взгляд на хоккей. Единственное, мы постараемся привнести что-то новое, но понятно, что за один-два дня наивно думать, что чему-то можно обучить, и оно будет работать хорошо. Поэтому мы внесли небольшие изменения: хотим играть больше с шайбой, контролировать шайбу, больше гореть желанием вернуть ее себе при потере, чтобы игроки владели шайбой.