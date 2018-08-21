Замгендира "Динамо": "Клуб переедет на арену в Петровском Парке в январе"

Заместитель генерального директора "Динамо" Анатолий Харчук отметил, что у клуба идет увеличение затрат из-за того, что команде предстоит провести сезон на двух аренах.

– Кубок мэра – контрольная черта, после которой руководство определится с формированием основных звеньев. К сожалению, у нас нет своей арены в начале сезона. С января будем играть в Петровском парке. А начинаем в "Мегаспорте".

– Какие у вас остаются вопросы, которые больше вам беспокоят?

– У нас непростая ситуация. Нам приходится играть на двух аренах в этом сезоне. Есть вопросы даже с офисом. С 1 сентября здание на Лесной будет закрыто. И мы ищем, куда перевезти администрацию. Идет увеличение затрат, потому что мы размещаем рекламу на одной арене, а после Нового года все придется везти на другую. У нас упорядочен бюджет – есть такие проблемы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)