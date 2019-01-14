Заместитель спортивного директора "Амура": "Юдина пригласило руководство клуба. Дадим ему возможность раскрыться как тренеру"

Заместитель спортивного директора "Амура" Вадим Покотило прокомментировал смену тренерского штаба команды.

В субботу на посту главного тренера "Амура" Николая Борщевского сменил бывший наставник "Северстали" Александр Гулявцев. Помогать Гулявцеву призваны Павел Торгаев, работавший с Гулявцевым в Череповце и вице-чемпион мира-2002, бывший тафгай Александр Юдин, не имевший опыта работы тренером в КХЛ.

– Не припозднились ли вы с отставкой Борщевского?

– Хе-хе. Когда увольняют тренеров в октябре, вы спрашиваете "не поспешили ли вы, почему не дали поработать, раскрыться", – ответил Покотило. – В нашем клубе мы стараемся дать возможность тренеру раскрыться. В начале работы могут быть травмы и притирка игроков друг к другу. После нового года уже можно видеть результаты работы. Мы не делаем скоропалительных выводов и не считаем, что задержались с решением о замене тренерского штаба.

– Можно ли говорить о том, что Гулявцев будет работать по той же системе, что и Мартемьянов? Сейчас он будет спокойно знакомиться с командой, проверять игроков, а в следующем сезоне с него уже будут спрашивать результат.

– Мартемьянов не работал по такой системе. Мы живем здесь и сейчас. Андрею Алексеевичу была предоставлена возможность проявить себя, и он ей воспользовался. У Гулявцева такая же ситуация. Мы предоставили ему работу, возможность творчества. Получится у него – мы будем рады. Конечно, мы будем верить в него до конца.

– Кто стал инициатором приглашения Александра Юдина и с какой целью он пришел в команду?

– Не совсем этичный вопрос. Вы же не спрашиваете, кто стал инициатором приглашения Гулявцева?

– Гулявцев – тренер с опытом работы в КХЛ, имеющий определенные успехи. А Юдин – без опыта.

– Юдин – известный человек в хоккейном мире. Всегда кто-то когда-то начинает. Почему бы нам не дать возможность раскрыться этому человеку как тренеру? Назаров ведь тоже когда-то начинал и раскрылся. Скажу так: Юдина пригласило руководство ХК "Амур".

В качестве игрока Вадим Покатило выступал на позиции центрфорварда в воронежском "Буране", "Кристалле" (Электросталь), ЦСКА, "Динамо", "Амуре", "Молоте", "Сибири", "Торпедо" и тюменском "Газовике". После завершения карьеры до прихода в "Амур" работал в ВХЛ генеральным менеджером и ассистентом главного тренера в тюменском Рубине. (Алексей Шевченко)