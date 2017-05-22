Заливин покинул московское "Динамо"

Московское "Динамо" и вратарь Александр Заливин расторгли контракт по соглашению сторон. В минувшем сезоне голкипер провел 6 игр (309,40 минуты) за бело-голубых и отразил 162 броска из 178. Коэффициент надежности вратаря составляет 3,1 при 91 проценте отраженных бросков.

"Динамо" благодарит Александра Заливина за прекрасную игру, за трудолюбие и самоотдачу! Желаем Александру надежной игры, красивых сэйвов и, конечно же, успехов в его дальнейшей спортивной карьере", – говорится в сообщении.