Закриссон, Койвисто и Индрашис подписали контракты с московским "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о подписании контрактов с тремя игроками. Двхлетние соглашения заключены с нападающими Патриком Закриссоном и Миксом Индрашисом, однолетнее - защитником Миикой Койвисто.

В прошлом сезон швед Закриссон выступал за "Сибирь", за 56 игр набрал 42 (13+29) очка при показателе полезности "-2". Показатели латвийца Индрашиса в рижском "Динамо" - 56 матчей и 42 (21+21) очка при показателе полезности "-2".

Финн Койвисто выступал в составе клуба "Юкурит" в национальном чемпионате. Был вице-капитаном команды. Всего провёл 56 матчей, отметившись 4 заброшенными шайбами и 33 голевыми передачами.