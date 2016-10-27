Зак Юйэнь: "Знал, что рано или поздно китаец забьет первый гол в КХЛ"

Защитник "Куньлуня" Зак Юйэнь отметил, что команда ждала, когда кто-либо из китайских игроков забросит первую шайбу в КХЛ. Игрок забил гол в сегодняшнем матче регулярного чемпионата против "Амура" (1:0).

- Я знал, что этот день рано или поздно придет и кто-нибудь из нас забьет первый гол, - приводит "Р-Спорт" слова Юйэня. - Мы, вся наша команда, твердо намерены сыграть свою роль в развитии хоккея в Китае и движемся в этом направлении. Прогресс не остановить. Не так важно, кто именно забьет этот гол, я знал, что рано или поздно он будет забит. Потому что мы заслуживаем это своей каждодневной работой.

Не был уверен в том, что игроком, забросившим первую шайбу, окажусь именно я, ведь изначально я защитник и в атаке играю лишь в случае необходимости, если возникают проблемы с составом. Во время видеопросмотра немного нервничал, но все равно был уверен: не в этот раз - значит, в какой-нибудь другой.