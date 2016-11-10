Зак Юйэнь: "Я был единственным китайцем почти во всех командах"

Защитник "Куньлуня" Зак Юйэнь отметил, что начал учиться кататься на коньках в два года. По словам хоккеиста, он был единственным китайцем практически во всех командах, где играл.

– Мой папа родился в Гонконге и в возрасте 15 лет переехал в Ванкувер, – приводит пресс-служба КХЛ слова Юйэня. – Семья моей мамы из Китая, но переехала за океан около пятидесяти лет назад. В Гонконге у меня есть родственники. Я жил с моими китайскими бабушкой и дедушкой. Мы очень китайская семья.

– Как вы пришли в хоккей? Все-таки достаточно экзотический вид спорта для людей Китая.

– Я был в первой большой волне китайских хоккеистов. Мой отец приехал в Ванкувер, где этот вид спорта очень развит, он смотрел матчи "Кэнакс" с друзьями, смотрел хоккей с мячом. Учиться кататься я начал в два года, и мне все понравилось, тем более что мой отец уже был фанатом. Ну и, конечно же, любой, кто играет в хоккей в Канаде, хочет стать профессиональным хоккеистом.

Сначала вокруг меня было много китайских хоккеистов. Когда пошло разделение по уровням, лигам повыше и пониже, я остался единственным китайцем в моей команде. И дальше во всех командах я, как правило, был единственным китайцем.

– Не думали пойти в какой-нибудь другой вид спорта?

– Я играю в хоккей с трех лет, сколько себя помню – всегда мечтой было стать профессиональным хоккеистом.