Зак Юйэнь: "Мне нравится играть в атаке"

Защитник "Куньлуня" Зак Юйэнь, ставший первым китайцем, забросившим шайбу в КХЛ, отметил, что в 2011 году был бесконечно счастлив, узнав о том, что задрафтован "Виннипегом" в четвертом раунде под 119-м номером. Игрок также отметил, что по ходу своей карьеры некоторое время выступал на позиции нападающего.

– Когда я был моложе и учился, тренеры часто ставили меня на позицию защитника, но и в нападении была практика, потому что мне нравится играть в атаке, – приводит официальный сайт КХЛ слова Юйэня. – Так что играл 50 на 50 в процессе взросления. В старших юниорских лигах я играл в обороне. Но было полгода, когда играл на позиции форварда. Тренерам нравились мои атакующие навыки, так что я выходил и в большинстве, и в защите, чтобы дать нападающим больше пространства для маневра. Мне хорошо знакомы обе позиции.

– В 2011 году вы были задрафтованы "Виннипегом". Присутствовали на церемонии драфта?

– Да, я был в Миннесоте. Мне посчастливилось поехать туда и быть задрафтованным. Тот факт, что я был выбран в четвертом раунде под 119-м номером, не имел серьезного значения. Второй, пятый раунд – какая разница. Я просто был счастлив, что меня задрафтовали.

Где-то год назад услышал сообщения, что в КХЛ будет китайский клуб. Я подумал, что было бы здорово, если бы меня пригласили. Мне посчастливилось, что со мной связались из команды, и вот я тут. Это мне идеально подходит, я очень счастлив играть за "Куньлунь".