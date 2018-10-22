Заирбек Юсупов вновь стал президентом "Адмирала"

Заирбек Юсупов вернулся на пост президента "Адмирала", информирует пресс-служба администрации Приморского края. Функционер, покинувший клуб весной этого года, вновь занял должность по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко.

"Вы навели порядок, привлекли опытных специалистов для решения проблем команды и клубной арены, но весной этого года были вынуждены переехать в Москву, оставив свой пост, – сказал Кожемяко на встрече с Юсуповым. – Сегодня мы предлагаем вам снова стать президентом "Адмирала". Главная задача – навести порядок в финансовой сфере клуба, уверен, с вашим приходом сложный период в судьбе главного хоккейного клуба края закончится".