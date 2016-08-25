20:39 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Захарчук заплатит штраф и пропустит матч с "Нефтехимиком"

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Спортивно-дисциплинарный Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наказал защитника "Ак Барса" Степана Захарчука дисквалификацией на одну игру по итогам инцидента, возникшего во встрече регулярного чемпионата со "Слованом" (2:1). Также игрок будет должен выплатить денежный штраф.

Текст сообщения, опубликованного на сайте КХЛ:

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника "Ак Барс" Степана Захарчука наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой). Согласно п. 1.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ Захарчук дисквалифицирован на 1 игру, а также подвергнут денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/08/25/316658.html

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