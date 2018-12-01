Захарчук попал под хит Бурдасова. Что он сказал?

Защитник "Адмирала" Степан Захарчук в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился мнением о силовом приеме форварда "Салавата Юлаева" Антона Бурдасова в матче регулярного чемпионата КХЛ в Уфе (2:1 Б).

– Бурдасов налетел на меня не специально и без умысла, – заявил Захарчук. Он больше снайпер и техничный парень, а то, что у него много штрафных минут, ничего не значит. Я по себе знаю, что часто это происходит случайно.

Ранее Захарчук неоднократно получал дисквалификации за силовые приемы. За последний привел к травме форварда "Трактора" Артема Пеньковского, он получил 20-матчевую дисквалификацию. (Евгений Белоусов)

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