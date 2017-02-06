Захарчук помог Бирюкову зафиксировать шайбу после свистка арбитра

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ "Сочи" принимает на своем льду "Торпедо" (3:1 после второго периода). По ходу встречи нападающий хозяев Иван Захарчук помог голкиперу соперника Михаилу Бирюкову зафиксировать шайбу после свистка арбитра.

На данный момент "Сочи" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции и имеет шансы попасть в плей-офф, "Торпедо" обеспечило себе место в восьмерке лучших и идет на 5-й строчке.