Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей

Защитник "Ак Барса" Степан Захарчук по решению спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ дисквалифицирован на восемь матчей, информирует официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с магнитогорским "Металлургом" он нанес травму защитнику соперника Александру Будкину. Последний не смог подняться самостоятельно, а на льду осталась лужа крови.

Ранее стало известно, что у Будкина закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом носа, гемосинус и повреждение связок левого плечевого сустава. Его восстановление займет не меньше месяца.

Захарчук также подвергнется денежному штрафу.

"На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на защитника ХК "Ак Барс" Степана Захарчука наказание по Правилу 522 б (Неправильная атака) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" –– Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) на наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) –– Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на восемь матчейи подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.