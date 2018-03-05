11:09 | Хоккей — КХЛ

Захарчук дисквалифицирован на пять матчей

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча 1/8 финала Кубка Гагарина между "Локомотивом" и "Торпедо" (2:1). Как сообщает официальный сайт лиги, по итогам встречи защитник "Торпедо" Степан Захарчук дисквалифицирован на три матча за удар плечом в голову игрока обороны "Локомотива" Павла Коледова. Захарчук также будет подвергнут денежному штрафу.

При этом отмечается, что если игрок наказан вторым и каждым последующим большим + дисциплинарным штрафом до конца игры в разных матчах, то на него накладывается дополнительно два матча дисквалификации и индивидуальный штраф. Поэтому суммарный срок дисквалификации Захарчука составит пять игр.

"Я не бил его локтем!" Захарчук - о грубом фоле

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/05/382403.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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