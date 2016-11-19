Захар Арзамасцев: "У Захаркина и бутылки, и ведра по раздевалке летали"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев подчеркнул, что ему нравится "умный" хоккей, который прививает команде главный тренер Игорь Захаркин.

– Захаркин любит умный хоккей. Не швырять по бортам, не бить, не ломать, – цитирует официальный сайт КХЛ Арзамасцева. – И ребятам это нравится. С Захаркиным интересно. Стараемся его слушать, понимать, выполнять его установки. Не сказал бы, что он взял и изменил меня как игрока, но почерпнул я у него многое – это точно.

– Были индивидуальные беседы с тренером?

– Нет. Больше он любит собрать команду и поспрашивать, кто что думает. Он умеет настроить, найти нужные слова. Бывает, конечно, что и лично вызывает для беседы. Но мне пока не доводилось ходить на такой разговор. Индивидуальная беседа – это вовсе не значит, что у тебя что-то не так. Просто тренер может поинтересоваться, как у тебя дела, не надо ли чем-то помочь.

– В одном из интервью вы сказали, что Захаркин и "напихать" может.

– Конечно, может. У нас и бутылки летали, и ведра мусорные по раздевалке. Так что он может быть и жестким, и в меру мягким.