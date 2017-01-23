01:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Захар Арзамасцев: "Телегин сказал, что дочка родилась высокой и будет красивой"

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Хоккеист Иван Телегин рассказал, что его дочка родилась высокой и будет очень красивой, отметил защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев.

Ранее Телегин, принимавший участие в Матче звезд КХЛ в Уфе, сообщил, что в субботу его супруга, певица Пелагея родила дочь, которую решили назвать Таисией.

– Мы же хорошо знакомы с ним еще по юниорам, – приводит "Р-Спорт" слова Арзамасцева. – Поговорили с ним о хоккее, ну и девочка у него родилась... Поздравил, это же здорово! Ваня сказал, она высокая родилась, очень красивая будет. Я сразу заметил: есть в кого высокой быть.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170123/1115285085.html

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