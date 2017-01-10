Захар Арзамасцев: "Спасибо Капризову и Воробьеву, их энергия помогла "Салавату" отыграться"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев после победы над "Спартаком" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что команда смогла отыграться благодаря нападающим Кириллу Капризову и Михаилу Воробьеву, которые вернулись в строй после чемпионата мира в Канаде. В этой встрече 19-летний Капризов набрал 4 (2+2) очка.

– Вы сами все видели, – цитирует сайт "Салавата" Арзамасцева. – Мы опять начали плохо. Не знаю, почему так плохо начинаем каждую игру. Но нашли в себе силы, отыгрались. Спасибо Кириллу Капризову, Мише Воробьеву. Они внесли новую энергию, новые эмоции. Это нам помогло. И тренеры, и мы сами поняли, что надо более активно играть в атаке, стали прессинговать, потому что они начали ошибаться в защите и не выводили шайбу из зоны. Нам это помогло, они начали удаляться, мы реализовали большинство и из-за этого все так получилось.

Неудачные матчи на выезде? Надо забывать проигранные матчи, это уже история. На каждую игру нужно настраиваться по-новому. Но повторюсь, что мы не можем начать хорошо с первых смен. Не знаю почему, надо об этом думать, разговаривать, чтобы такого не было. В плей-офф такое прощаться не будет, там нужно будет играть по-другому.