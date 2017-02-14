Захар Арзамасцев: "Понимали, что в случае поражения придется разъезжаться по домам"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев выразил радость по поводу победы над "Ак Барсом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он настраивается на победу и в следующем поединке.

– Долгожданная победа для нас, для болельщиков и для всей республики, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Арзамасцева. – Это важная победа, потому что нам сейчас нужны очки. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий. Нам обязательно нужно будет выигрывать.

– Череда поражений давила на команду?

– Если честно сегодня все об этом забыли, потому как понимали, что в случае поражения придется разъезжаться по домам. Игра была сегодня здесь и сейчас. С Казанью мы всегда играем хорошо. Понимали, что можем их обыграть. Собрались, сконцентрировались и выиграли.

– Удачно начали матч. Была ставка на активное начало игры?

– Не было заострения на этом. Мы просто договорились сыграть сконцентрировано и надежно. Они хорошо раскатываются, поэтому нужно было внимательно играть в средней зоне. У нас это получалось.

– Только вчера вы вернулись из расположения сборной. Как самочувствие?

– В первом периоде вообще тяжело было, поэтому играл короткими сменами. Два шага делал и ноги встают. Усталость немного накопилась, конечно, но у нас народу и так нет. Отступать некуда, нам нужно попадать в плей-офф.