Захар Арзамасцев: "Иногда "Салават" действует спустя рукава"

Защитник "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев в интервью "Известиям" отметил, что команда иногда действует спустя рукава. Уфимская команда выиграла только 3 из 10 последних матчей в КХЛ​.

– Нынешние неудачи "Салавата" и прошлогодние проблемы при Вестерлунде имеют схожий характер?

– Если честно, я уже не помню, как было в прошлом году. Но часто бывают такие периоды, которые надо преодолеть, перетерпеть, переработать. По-другому никак. Унывать нет смысла.

– Еще в межсезонье перспективы "Салавата" ставились под сомнение из-за отсутствия у Николая Цулыгина опыта работы главным тренером. Команда понимает требования штаба?

– Мы все понимаем. Цулыгин и его помощники до нас всё грамотно доводят. Но на лед выходим играть мы, а не тренеры. Поэтому с нас надо больше спрашивать, почему мы не выполняем то, что нам говорят. В какие-то моменты действуем спустя рукава: надо больше прислушиваться к тренерам и выполнять их требования. Иначе никак.