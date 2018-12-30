Загитова произвела символическое вбрасывание перед матчем "Ак Барса"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова произвела символическое вбрасывание перед началом татарстанского дерби между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком".

В церемонии также поучаствовали капитан хозяев льда Александр Свитов и форвард "волков" Андрей Нестрашил. Сейчас в матче идет первый период, счет не открыт.

Загитова проведет символическое вбрасывание в матче "Ак Барс" – "Нефтехимик"