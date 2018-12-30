Загитова произвела символическое вбрасывание перед матчем "Ак Барса"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова произвела символическое вбрасывание перед началом татарстанского дерби между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком".
В церемонии также поучаствовали капитан хозяев льда Александр Свитов и форвард "волков" Андрей Нестрашил. Сейчас в матче идет первый период, счет не открыт.
Загитова проведет символическое вбрасывание в матче "Ак Барс" – "Нефтехимик"
Капитан – молодцом! 💐#айдаСвитов pic.twitter.com/j1Pv1oa5rv– ХК Ак Барс (@hcakbars) 30 декабря 2018 г.
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