15:03 | Хоккей — КХЛ

Загитова произвела символическое вбрасывание перед матчем "Ак Барса"

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова произвела символическое вбрасывание перед началом татарстанского дерби между "Ак Барсом" и "Нефтехимиком".

В церемонии также поучаствовали капитан хозяев льда Александр Свитов и форвард "волков" Андрей Нестрашил. Сейчас в матче идет первый период, счет не открыт.

Загитова проведет символическое вбрасывание в матче "Ак Барс" – "Нефтехимик"

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/hcakbars/status/1079347076281049088

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