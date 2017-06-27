Задоров готов рассмотреть варианты в КХЛ

Защитник "Колорадо" Никита Задоров готов рассмотреть вариант возвращения в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на агента игрока Александра Тыжных. Накануне клуб сделал квалификационное предложение 22-летнему хоккеисту, контракт которого истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что интерес к Задорову проявляет ЦСКА, владеющий правами на хоккеиста.

- Мы обозначили наши контрактные предложения клубу, идет нормальный процесс по условиям нового соглашения, - цитирует ТАСС Тыжных. - Если мы с "Колорадо" не придем к соглашению, то будем обсуждать с игроком возможность выступления в КХЛ. Права на игрока в России принадлежат ЦСКА, если армейский клуб заинтересован в услугах Задорова, то мы обсудим вероятность его возвращения в Россию. Сейчас же решение за "Колорадо".