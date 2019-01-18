Задолженность перед игроками "Сочи" будет погашена в феврале

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев сообщил, что задолженность перед игроками будет погашена в феврале.

В декабре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в "Сочи" имеются задолженности перед хоккеистами по выплате заработной платы.

– Ситуация по выплатам задолженностей по зарплате находится в рабочем режиме. В данный момент задолженность погашена не полностью, однако в феврале вместе с январской зарплатой вопрос будет закрыт, – цитирует ТАСС Воропаева.

"Сочи" занимает восьмое место в Западной конференции, имея в активе 53 очка после 51 матча.