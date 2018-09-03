"Зачем вы задаете такой вопрос? Ты думаешь, что мы придурки?" Билялетдинов зажег на пресс-конференции

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" (2:0) заявил, что ему не понравилась игра его команды в третьем периоде.

– Команда хорошо подготовилась к игре. Два периода играла хорошо, но третий не понравился, – сказал Билялетдинов.

– Когда ждать Гарипова?

– Пока не ясно.

– Если о травме Гарипова было известно до матча против СКА, то зачем он играл?

– До матча? Зачем вы задаете такой вопрос? Ты думаешь, что мы придурки?

– Чего вы ждете от новичка Юдина?

– Этот вопрос лучше задать генеральному менеджеру. Он прорабатывал этот вопрос.

– А по играм за прошлую команду?

– Дерзкий, молодой игрок. Играет с желанием. О какой-то тонкости там говорить нечего. Отзывы положительные. (Артур ЕНИКЕЕВ)​

Гарипов не поможет "Ак Барсу" в матче с минским "Динамо" из-за травмы