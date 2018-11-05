Зачем Григоренко сломал клюшку в конце матча со СКА? Рассказывает хоккеист

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о победе над СКА (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Зачем в концовке матча вы сломали клюшку, не использовав момент, ведь результат сомнений не вызывал?

– Уже которую игру создаем моменты, но не получается забить. Ничего страшного. Здорово, что команда победила. Мы в последнее время хорошо играем, поэтому с прекрасным настроением уходим на перерыв.

– За счет чего удалось превзойти СКА?

– Реализовали свои моменты, здорово в меньшинстве сыграли, Ларс Юханссон в воротах тоже был надежен. Мы выглядели посвежее соперника, поэтому и добились такого результата.

– Вы говорите "свежее", но ЦСКА играл второй матч за два дня.

– Всем приятнее играть, чем тренироваться. У СКА вчера была тренировка, а у нас матч. Мы находились в игровом тонусе. А расписание? Ничего с ним не поделаешь. Все профессионалы, готовились и знали, что нас ждут два серьезных соперника.

– Складывается впечатление, что поездка в Вену и победа над "Слованом" (9:0) очень помогли ЦСКА, команда с тех пор прибавила и выглядит лучше?

– Соглашусь, что мы перезагрузились. Та игра дала толчок нашему нападению. У нас все звенья сейчас играют здорово, забивают. В команде очень приятная атмосфера, поэтому поездка нам пошла только на пользу. (Михаил Зислис)​