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18:54 | Хоккей — КХЛ

За кого болеет Семак в матче "Салават Юлаев" - СКА? Отвечает пресс-служба армейцев


Главный тренер футбольной "Уфы" Сергей Семак посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и СКА. Специалист завершал карьеру футболиста и делал первые шаги в качестве тренера в санкт-петербургском "Зените". Перед игрой ему вручили свитер СКА с автографами. По мнению пресс-службы армейцев, в сегодняшнем поединке Семак болеет за их команду.

Трансляция матча "Салават Юлаев" - СКА 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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