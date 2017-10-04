За кого болеет Семак в матче "Салават Юлаев" - СКА? Отвечает пресс-служба армейцев

Главный тренер футбольной "Уфы" Сергей Семак посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и СКА. Специалист завершал карьеру футболиста и делал первые шаги в качестве тренера в санкт-петербургском "Зените". Перед игрой ему вручили свитер СКА с автографами. По мнению пресс-службы армейцев, в сегодняшнем поединке Семак болеет за их команду.

Не знаем, за СКА ли сегодня Уфа, а вот "Уфа" - точно за СКА 🤟 #СЮЛСКА pic.twitter.com/lWQ9WujSqr – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 4 октября 2017 г.

Трансляция матча "Салават Юлаев" - СКА