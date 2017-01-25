"Южный Урал", "Зауралье", "Челмет" и "Рубин" добились побед

"Южный Урал" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "Барс" - 4:1. Также домашних побед добились "Зауралье", "Челмет" и "Рубин".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) - "Барс" (Казань) - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шингареев - 4 (бол., Болтанов, Каравдин), 5:07 - 1:0. Куликов - 9 (бол., Берестенников, Чугуев), 29:24 - 2:0. Чугуев - 5 (Скатов), 39:29 - 3:0. Бойко - 5 (Баранов, Васильев), 41:57 - 3:1. Сметанин - 6 (п.в.), 59:58 - 4:1.

Вратари: Загидулин - М. Сидоров (58:33).

"Зауралье" (Курган) - "Ариада-НХ" (Волжск) - 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Голы: Андрющенко - 5 (бол., Муштаев, Чечин), 7:09 - 1:0. Брит - 2 (Колготин, Рехтин), 28:39 - 2:0. Воеводин - 3 (Кальной, Бикмуллин), 39:09 - 2:1. Муштаев - 10 (Первухин), 39:45 - 3:1. Ремов - 5 (Маслов), 45:51 - 4:1. Торяник - 6 (Борисенков ), 55:50 - 4:2. Андрющенко - 6 (Колготин, Рехтин), 56:39 - 5:2. Первухин - 6 (Чечин, Андрющенко), 57:20 - 6:2.

Вратари: Агеев - Анаркулов.

"Челмет" (Челябинск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Жульдиков - 4, 9:04 - 1:0. Кравцов - 2 (Севанькаев, Яковенко), 27:13 - 2:0. Тридчиков - 15 (бол., Севанькаев, Шипин), 44:00 - 3:0. Гильманов - 6 (Демидов, Сумин), 55:34 - 3:1. Закарлюкин - 10 (п.в., Тридчиков), 59:56 - 4:1.

Вратари: Угрюмов - Ярославлев (59:22 - 59:56).

"Рубин" (Тюмень) - "Саров" (Саров) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Зюзякин - 7 (бол., Антонов), 28:56 - 1:0.

Вратари: Франскевич - Аляпкин (Тихомиров, 59:11).