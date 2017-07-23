Юусо Хиетанен: "Я не сомневался, оставаться в "Динамо" или нет"

Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен заявил, что у него не было сомнений по поводу продления контракта с клубом. В прошлом сезоне 32-летний финн набрал 30 (12+18) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

– В мае и июне мы просто ждали, что произойдет, как все наладится, – цитирует сайт КХЛ Хиетанена. – Я не сомневался, оставаться в "Динамо" или нет, это был главный вариант. Мне не кажется, что сейчас "Динамо" – другая команда по сравнению с прошлым годом. Очень многое сохранилось: мы приехали сюда, на ту же базу. Множество людей работают, которые были здесь и в прошлом году. Владимира Воробьева я хорошо знал по прошлому году. Так что все очень хорошо. Изменился ли Воробьев после назначения главным тренером? Не думаю, он остался тем же человеком, каким и был.