Юусо Хиетанен: "Все мысли уже о матче с ЦСКА"

Защитник "Динамо" Юусо Хиетанен после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (2:1 ОТ) отметил, что бело-голубые смотрелись лучше соперника. Хоккеист отметил, что уже настраиваться на следующий матч против ЦСКА.
– Что скажете о матче с "Северсталью"?
– Мы должны были забросить больше шайб в этой игре. Наша команда смотрелась на площадке лучше, чем соперник. В итоге добились победы.
– Сильно расстроены тем, что не получилось победить в основное время?
– Трудно сказать, расстроены ли мы недобором очков или нет. Да, мы могли заработать три очка, но выиграли встречу. Это самое главное!
– В матче со СКА наверняка выплеснули много эмоций?
– Против СКА мы тоже провели хорошую игру, заслуживали победы. Рады сегодняшнему успеху, но у меня все мысли уже о следующем матче с ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)