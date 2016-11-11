22:58 11 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Юусо Хиетанен: "Все мысли уже о матче с ЦСКА"

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Защитник "Динамо" Юусо Хиетанен после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (2:1 ОТ) отметил, что бело-голубые смотрелись лучше соперника. Хоккеист отметил, что уже настраиваться на следующий матч против ЦСКА.

– Что скажете о матче с "Северсталью"?

– Мы должны были забросить больше шайб в этой игре. Наша команда смотрелась на площадке лучше, чем соперник. В итоге добились победы.

– Сильно расстроены тем, что не получилось победить в основное время?

– Трудно сказать, расстроены ли мы недобором очков или нет. Да, мы могли заработать три очка, но выиграли встречу. Это самое главное!

– В матче со СКА наверняка выплеснули много эмоций?

– Против СКА мы тоже провели хорошую игру, заслуживали победы. Рады сегодняшнему успеху, но у меня все мысли уже о следующем матче с ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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