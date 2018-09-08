Юусо Хиетанен: "С ЦСКА нужно сыграть на максимуме возможностей"

Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен уверен, что матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА может закончиться победой его команды. Однако для этого нужно будет сыграть на максимуме.

– Каковы шансы на успех в матче с ЦСКА?

– Мы можем победить, если будем показывать свой лучший хоккей все 60 минут основного времен, а не на отдельных отрезках. Нам надо начинать регулярно побеждать и стабильно показывать хорошую игру.

– Этот матч с армейцами будет отличаться от игры на Кубке мэра, когда ваша команда победила ЦСКА со счетом 4:1?

– Думаю, да. Это разные матчи и разные турниры. Сейчас будет официальная встреча – уровень совершенно другой. Нам надо продемонстрировать свой уровень. Нужно, чтобы каждый хоккеист нашей команды сыграл с ЦСКА на максимуме возможностей.