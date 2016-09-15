22:41 15 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Юусо Хиетанен: "Россия – фаворит Кубка мира-2016"

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Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сочи" (1:2) отметил напряженный характер встречи. Также финн поделился ожиданиями от предстоящего Кубка мира-2016 в Торонто, передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Тяжелая игра, – сказал Хиетанен. – Обе команды хотели победить. Мы действовали недостаточно хорошо. В третьем периоде "Сочи" смог забросить две шайбы, а мы ни одной.

Кубок мира? Канада очень сильна. У США хорошая команда. В сборной Финляндии много молодых игроков – благодаря этому мы можем удивить. Россия? Как всегда – фаворит турнира.

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