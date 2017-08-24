Юусо Хиетанен: "Пропустили легкие шайбы, потому что была первая официальная игра"

Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен после победы над "Витязем" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что, несмотря на уход из команды некоторых ребят, бело-голубые смотрятся достойно. 32-летний финн также добавил, что уже завтра динамовцы начнут подготовку к дерби с ЦСКА.

- Конечно, первая игра всегда тяжелая, но сегодня мы смогли победить, - начал Хиетанен. - Хорошим вышел третий период, но мы провалили второй отрезок, в котором дали сопернику забросить легкие шайбы.

- Почему так получилось?

- Возможно, из-за того, что эта была первая официальная игра. Но главное, что мы победили.

- "Динамо" стало слабее по сравнению с предыдущим сезоном?

- От нас ушли некоторые ребята, но команда сильно смотрится. К нам пришли хоккеисты из других клубов и нашей молодежной команды. Мы будем идти от игры к игре. Вообще, атмосфера у нас хорошая.

- Следующий матч с ЦСКА. Что скажете о сопернике?

- ЦСКА - очень сильная команда. Мы должны быть готовы к тяжелой работе, если хотим победить в этом матче. Завтра мы сосредоточимся на этой игре и будем к ней готовы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)