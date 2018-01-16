Юусо Хиетанен: "До самого конца буду верить, что поеду на Олимпиаду-2018"

Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен в интервью "Спорт день за днем" отметил, что не знает, почему его перестали вызывать в сборную Финляндии. Хоккеист также выразил надежду, что до самого конца будет верить, что поедет на Олимпийские игры-2018.

– Раньше вас с завидной регулярностью вызывали в сборную Финляндии, а в этом олимпийском сезоне перестали. Тренерский штаб объяснил вам свое решение?

– Я не знаю, почему меня перестали вызывать в сборную. Объяснений для этого у меня нет. Но посмотрим, что будет дальше, потому что я все еще надеюсь сыграть на Олимпиаде. Если я буду хорошо выступать за свою команду, меня не смогут не пригласить.

– Вы уже играли в Сочи-2014 и выиграли бронзу. Мечтаете снова примерить олимпийскую форму?

– Да, как и любой другой хоккеист. Олимпиада – это самый главный турнир из всех возможных. Это большая мечта. Это то, к чему стремится игрок всю свою карьеру. Так что до самого конца буду верить, что поеду в Корею.

– Результат молодежной сборной Финляндии (поражение в четвертьфинале) на чемпионате мира вас расстроил?

– Да, конечно. Всегда хочется, чтобы национальные команды твоей страны только побеждали. Но таков хоккей, здесь все решается в одном матче. Я смотрел практически все матчи сборной Финляндии. Молодежный чемпионат мира – очень интересный турнир. Хоккей очень сильно отличается от взрослого, но это не означает, что он хуже.