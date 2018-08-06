Юсси Тапола: "Может, глубины "Куньлуню" не хватает, но у нас на лавке есть Ковалев"

Главный тренер "Куньлуня" Юсси Тапола прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:2) в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

– Да, мы заявили на матч всего 21 игрока, и, может, глубины нам немножко не хватает, но не забывайте, что у нас на лавке есть Алексей Ковалев, а он большой мастер. Вообще, у нас ряд игроков травмирован. Мы ждем их возвращения. И находимся в поиске новых, но хороших хоккеистов не так просто найти. Если кто-то подвернется – возможно, подпишем.

Наши китайские ребята пока учатся. Каждый матч – большой урок для них. Они играют, они развиваются, для них это очень полезно. Им еще предстоит освоить систему, а затем уже займемся их индивидуальными качествами.

Я очень положительно отношусь к ужесточению правил по удалениям за задержку игры. Это повышает темп, шайба остается в игре, остановок в матче меньше. (Игорь ЕРОНКО)