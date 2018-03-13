Юсси Тапола: "Для меня "Куньлунь" – новый вызов"

Финский тренер Юсси Тапола, который с сезона-2018/19 возглавит "Куньлунь", признался, что был польщен интересу со стороны китайского клуба. По его словам, возможность поработать в КХЛ станет для него новым вызовом.

– Я был очень польщен тем, что меня пригласили в "Куньлунь Ред Стар". Это амбициозный проект, участники которого за два года набрались бесценного опыта, и я думаю, что здесь есть все условия для устойчивого развития, – цитирует официальный сайт КХЛ Таполу. – Вообще удивительно, как КХЛ меняет хоккей в Евразии. Я уверен, что у нас есть возможность создать конкурентоспособную команду и в то же время способствовать развитию китайского хоккея в преддверии Олимпиады 2022 года. Это, конечно, очень большой вызов – одновременно и добиваться хороших результатов в такой сильной лиге, и развивать китайских игроков. Но я люблю это делать, люблю работать с молодыми и видеть, как они становятся звездами.

– Что вы вообще знали про "Куньлунь" и про КХЛ до того, как получили приглашение?

– Я видел немало игр "Куньлуня" в КХЛ, ведь в этом клубе, особенно в первый сезон, было много финских игроков, и в Финляндии он вызывает большой интерес. Естественно, и "Йокерит" вызывает интерес, так что его матчи я тоже смотрел. В общем, я весьма неплохо знаком с этой лигой – посредством телевидения, конечно. Многое узнавал из разговоров с финскими хоккеистами, играющими здесь, их ведь немало в разных клубах. Но сколько бы мне ни рассказывали, сколько бы трансляций я ни видел, – все равно здесь все для меня новое. Значит, снова пришла пора учиться.

– Справедливо будет сказать, что приход в КХЛ станет для вас переходом на новый, более высокий уровень?

– Конечно. Это очень серьезная лига, в которой нелегко выигрывать. Здесь очень много высококлассных игроков, багодаря которым повышается уровень лиги в целом. В Финляндии хоккей не лишен своих преимуществ: он более быстрый, более системный. Но уровень мастерства в КХЛ выше, здесь собраны лучшие европейские игроки, а также есть немало хоккеистов уровня НХЛ. Естественно, для меня это новый вызов на новом уровне.