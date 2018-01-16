Юрзинов – о матче с "Автомобилистом": "Сошлись все компоненты для победы "Сибири"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов отметил важность победы над "Автомобилистом" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. При этом специалист отметил, что команда, которая ведет борьбу за попадание в плей-офф, не обращает внимания на положение дел в турнирной таблице.

– Мы сегодня одержали важную победу, нам очень нужны эти три очка, – начал Юрзинов. – В первом периоде игра носила обоюдоострый характер. Хорошо, что нам удалось повести в счете. Во втором игровом отрезке инициативой владел соперник, но мы хорошо сыграли в обороне.

В третьем периоде была задача не пропустить и, по возможности, забить. Нам это удалось. У соперника были сегодня хорошие моменты. Но где-то мы хорошо сыграли в обороне, где-то повезло. Результат– победа.

– Почему "Автомобилист", известный своим забавным характером, так мало забросил шайб сегодня?

– Победы так просто не бывает. Тут множество факторов должно сойтись: игра в обороне, игра в неравных составом, удача. Сегодня эти компоненты сошлись.

– Как вы оцениваете перспективы команды в турнирной таблице?

– Мы не смотрим туда. Не смотрим ни назад, ни вперед. Мы настраиваемся на каждый поединок, как на самый важный. (Алексей МАКСИМОВ)