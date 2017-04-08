Юрий Яковлев: "Потолок зарплат в КХЛ символический, вопрос требует обсуждения"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев отметил, что потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге является символическим, данный вопрос требует широкого обсуждения хоккейным сообществом. Потолок зарплат в сезоне КХЛ-2016/17 составляет 950 миллионов рублей.

– Развитие массовости и ставка на доморощенных игроков остается кредо "Локомотива", – цитирует "Р-Спорт" Яковлева. – Мы, как и раньше, остаемся противниками того, чтобы увеличивать зарплатный бюджет, и будем твердо стремиться к его сокращению. Как бы ни было тяжело формировать команду на следующий сезон, но мы не превысим потолок зарплат, установленный КХЛ. Хотя сам факт потолка является символическим, и вопрос по нему требует серьезного обсуждения хоккейным сообществом.