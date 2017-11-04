Юрий Яковлев: "Назначение Квартальнова было тяжелым решением для "Локомотива"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев отметил, что клуб принял тяжелое решение, сменив Алексея Кудашова на Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера команды.

"Локомотив" объявил о назначении Квартальнова 4 октября. До отставки Кудашова "Локомотив" проиграл пять матчей подряд.

– Такие тяжелые решения, как изменения в тренерском штабе, а уж тем более смена главного тренера, в одно мгновенье не принимаются, – цитирует ТАСС Яковлева. – В определенный момент наша команда замедлила свое развитие, профессиональный прогресс. Это сразу же негативно сказалось на спортивном результате. Совокупность факторов и привела к изменениям.

Алексей приходил в наш клуб, можно сказать, начинающим тренером. Здесь он, пожалуй, впервые столкнулся с серьезными вызовами и требованиями. Считаю, что совместно мы отработали два хороших сезона, и клуб действительно благодарен Кудашову за проделанную качественную работу. Убежден, что Алексей Николаевич продолжит развиваться как тренер, и его ждет очень хорошее будущее в нашем хоккее.