02:50 | Хоккей — КХЛ

Юрий Яковлев: "Елесин давно является игроком уровня сборной России"

Обсудить
0

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев положительно оценивается старт сезона в КХЛ. Ярославская команда выиграла 4 из 5 матчей.

– Как оцените старт сезона?

– Оцениваю положительно, - цитируют "Известия" Яковлева. - Все хорошо. Есть стратегия клуба, выполняем задуманное. Но эйфории нет. Рады тому, что сбывается.

– Дмитрий Квартальнов считает, что ваша молодежь должна не только помогать легионерам, но и выходить на первые роли...

– Так они и выходят.

– Александр Елесин – игрок уровня сборной России?

– Давно.

Дополнительная информация

https://iz.ru/789316/aleksei-fomin-pavel-gudkov/iurii-iakovlev-v-dorogostoiashchikh-proektakh-lokomotiv-ne-uchastvuet

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...