Юрий Яковлев: "Елесин давно является игроком уровня сборной России"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев положительно оценивается старт сезона в КХЛ. Ярославская команда выиграла 4 из 5 матчей.
– Как оцените старт сезона?
– Оцениваю положительно, - цитируют "Известия" Яковлева. - Все хорошо. Есть стратегия клуба, выполняем задуманное. Но эйфории нет. Рады тому, что сбывается.
– Дмитрий Квартальнов считает, что ваша молодежь должна не только помогать легионерам, но и выходить на первые роли...
– Так они и выходят.
– Александр Елесин – игрок уровня сборной России?
– Давно.
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https://iz.ru/789316/aleksei-fomin-pavel-gudkov/iurii-iakovlev-v-dorogostoiashchikh-proektakh-lokomotiv-ne-uchastvuet