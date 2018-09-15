Юрий Яковлев: "Елесин давно является игроком уровня сборной России"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев положительно оценивается старт сезона в КХЛ. Ярославская команда выиграла 4 из 5 матчей.

– Как оцените старт сезона?

– Оцениваю положительно, - цитируют "Известия" Яковлева. - Все хорошо. Есть стратегия клуба, выполняем задуманное. Но эйфории нет. Рады тому, что сбывается.

– Дмитрий Квартальнов считает, что ваша молодежь должна не только помогать легионерам, но и выходить на первые роли...

– Так они и выходят.

– Александр Елесин – игрок уровня сборной России?

– Давно.