Юрий Яковлев: "Деарне - игрок высокого уровня, но "Локомотиву" нужны игроки с другими скоростями"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев прокомментировал отказ от нападающего Давида Деарне, сообщает официальная группа "Локо" во "Вконтакте". Форвард перешел в ярославский клуб из "Рейнджерс" этим летом, но через полтора месяца контракт был расторгнут, и он присоединился к "Авангарду". Также Яковлев дал комментарии по ряду других вопросов.

(О легионерах) Не только в этом сезоне, но и всегда мы коллегиально обсуждаем переход того или иного игрока. Почему оставили Контиолу и Козуна, а не Деарне? Мы считаем, что Деарне - игрок высокого уровня, но, к сожалению, когда проанализировали его игру на предсезонных турнирах, поняли, что у нас могут быть проблемы. Нам нужны игроки с другими скоростями.

(О Тальбо) Хочется поблагодарить Максима за эти два сезона - он принес много пользы. Но, обсудив слабые места нынешнего состава еще весной, мы приняли решение, что нам нужен вратарь, который бы помогал нашей молодежи закрепиться и дать результат. Вратарь должен играть надежно и даже быть лидером. Мы, как известно, пригласили Салака.

(О трансферах в межсезонье) Трансферную политику клуба оцениваем нормально. Безусловно, мы ошибаемся, но без этого никуда. Приглашение Шумакова не рассматривалось, вариант с Любимовым был, но не было финансовых возможностей - мы не превышаем потолок зарплат.

(О Козуне) Выбор легионеров очень ограничен. В последние годы я не вижу, что клубы КХЛ приглашают очень сильных игроков. Зачем нам выбирать кого-то, когда человек есть на контракте? Да, проблемы были, был тяжелый олимпийский сезон , но, в целом, мы считаем, что потенциал у Козуна солидный. У него есть бросок, скорость - нам это нужно.