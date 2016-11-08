Юрий Сергиенко стал игроком "Спартака". Андрей Ермаков перешел в ЦСКА

"Спартак" и ЦСКА произвели обмен, по итогам которого в состав красно-белых перешел защитник Юрий Сергиенко. Состав армейцев пополнил его коллега по амплуа Андрей Ермаков.

"Хоккейный клуб "Спартак" благодарит Андрея Ермакова за игру в составе красно-белых и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

В текущем сезоне Сергиенко выступал за "Сибирь", провел в составе команды 26 матчей, набрав 4 (1+4) очка при показателе полезности "-6". Перед возобновлением регулярного чемпионата он был обменян на денежную компенсацию в ЦСКА, а затем стал игроком "Спартака". Юрий Сергиенко уже присоединился к красно-белым, продолжающим выездное турне по Сибири.