Юрий Петров: "Игры плей-офф - это всегда тяжело"

Нападающий "Трактора" Юрий Петров после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Нефтехимика" (4:3) подчеркнул, что результат игры закономерен. Отметим, форвард в минувшей встрече записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Игры плей-офф – это всегда тяжело, – цитирует клубная пресс-служба Петрова. – Серия началась удачно: мы выиграли две домашние игры. Туда приехали, была тяжелая победа. Потом следующий матч проиграли, хотя и могли там все закончить. Вернулись назад, отдохнули и пошли вперед с новыми силами. Выиграли!

Было забито так много голов, потому что "волкам" нужно было идти в атаку, а мы их "обрезали". Плюс, они удалялись. Мы забили три гола в большинстве. И они, в принципе, тоже забивали в большинстве. Поэтому все закономерно.

Моя заброшенная шайба? Все происходило быстро. Черников оставил, я вошел, показал, что брошу, убрал и бросил. Саня хорошо сориентировался, оставил хороший пас. Защитники не ожидали, поэтому я набежал на стоячего защитника, и так было проще его обыграть. Когда забиваешь, всегда радостно. Конечно, я надеялся, что мы выиграем. Я был очень доволен.