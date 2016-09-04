Юрий Бабенко объявил о завершении карьеры

Нападающий московского "Динамо" Юрий Бабенко в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" объявил о завершении карьеры. Он поблагодарил руководство клуба и болельщиков. Бабенко продолжит работу в тренерском штабе бело-голубых.

Юрий Бабенко - двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо". За московский клуб хоккеист выступает с 2010 года. Также за "Динамо" Бабенко выступал с 2002 по 2005 год. В НХЛ хоккеисту удалось провести три матча за "Колорадо Эвеланш". (Борис САТАРОВ)