Юрий Александров вернулся в "Сочи"

Защитник Юрий Александров продолжит карьеру в "Сочи"​, сообщает официальный сайт клуба. Игрок находился в статусе неограниченно свободного агента после истечения срока соглашения с клубом, но теперь подписал новый контракт до конца сезона 2018/19.

В составе "Сочи" Александров провел два прошедших сезона. В общей сложности на его счету 63 матча и 9 (4+5) очков при среднем игровом времени 21.19.

До перехода в "Сочи" защитник выступал в КХЛ за череповецкую "Северсталь", санкт-петербургский СКА и омский "Авангард". Всего в лиге 30-летний хоккеист отыграл 496 матчей, в которых забросил 36 шайб и сделал 75 голевых передач при суммарном показателе полезности "плюс 85".